Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, ha parlato ad AGI della situazione dei rosanero che devono credere nella salvezza: ''Il percorso è lungo, ma possiamo farcela. Lopez è una persona normale, equilibrata e intelligente che è riuscita a mettere in campo la squadra come la immaginavo sin dall'inizio dell'anno. Dobbiamo crederci. Quattro punti in due partite non sono pochi, ma non è finita. Se vinciamo la prossima e l'Empoli perde con l'Inter, si apre uno spiraglio grande''.