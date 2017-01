Oggi è il giorno decisivo per il futuro di Eugenio Corini sulla panchina del Palermo. Il presidente Maurizio Zamparini incontrerà Nicola Salerno per affidargli l'incarico di direttore sportivo e poi parlerà con l'allenatore. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, è quasi certo il divorzio, visti anche i pessimi rapporti tra i due.



TRE NOMI - Salerno arriverà da Londra dove vive (è stato consulente di mercato per il Watford) e chiederà garanzie. E' molto amico di Gigi De Canio: l'ex allenatore dell'Udinese non è stato contatto in via ufficiale, ma avrebbe già dato la sua disponibilità. Escluso un ritorno di De Zerbi, che ha rotto platealmente con la società, gira anche il nome di Diego Bortoluzzi, che faceva il secondo di Guidolin in Premier allo Swansea, ma addirittura non si esclude che venga richiamato Davide Ballardini, che però dopo l'esonero ha risolto il contratto con il Palermo. Sarebbe dunque un accordo da ridiscutere, ma le sue pretese (800 mila euro per due stagioni) sembrano inaccettabili per Zamparini.