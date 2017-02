Nel bene o nel male, Maurizio Zamparini non smette di far parlare di sé. Uno dei presidenti più vulcanici della storia del calcio italiano è però non soltanto un mangia-allenatori vorace e ingordo. È anche un grande scopritore di talenti, di cui Dybala rimane solo l'ultimo e forse il più forte di una lista lunghissima. E senza peli sulla lingua, come suo solito, Zamparini è stato intervistato da Tuttosport prima di Juventus-Palermo, toccando uno dietro l'altro tanti temi. A cominciare proprio dal momento della Joya: “Gli manca il gol? Ma chi se ne frega. Io guardo le partite e mi sembra sempre il migliore della Juve. Chi critica Dybala è matto".



