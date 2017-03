Il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti parla a Cordoba, dove si è recato per la presentazione della nuova Academy: "Icardi è il nostro capitano, sta facendo le cose molto bene. Sono convinto che presto arriverà il suo momento. Parlo sempre tanto con lui. Spero che la convocazione per lui arrivi il prima possibile, ha dimostrato ampiamente di meritare un'opportunità. Argentina? Ho visto bene i ragazzi, non ho dubbi che riusciranno a qualificarsi al Mondiale".



Intervistato da ESPN Argentina poi ha aggiunto: "Sono andato ad Ezeiza per salutare i ragazzi della Nazionale, c'è grande entusiasmo. L'Argentina, con i calciatori che ha, di quelli che fanno la differenza, può far bene. Icardi? E' in un grande momento, è capitano e capocannoniere. Sta facendo con continuità cose che è difficile ripetere. Bauza ha detto che per lui le porte sono aperte. Suning? E' una società seria e solida, che rispetta la storia del club e ha l'obiettivo di far tornare la squadra ad essere protagonista".