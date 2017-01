Intervenuto a margine dell'evento Calcio e disabilità: fischio d'inizio per Quarta Categoria tenutosi presso il Senato della Repubblica a Roma oggi, il vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha commentato così l'attuale momento dell'Inter, come riportato da FcInterNews: "Noi teniamo tantissimo a questa nuova iniziativa, l'Inter è molto presente in questi progetti di responsabilità sociale, ci piace seguirli da vicino e speriamo che ce ne siano ancora tanti, anche per il futuro. Ci sarà un campionato, la nostra squadra porterà la maglia dell'Inter e sarà ospite alla Pinetina per allenarsi con la prima squadra. Ben vengano queste iniziative, questi ragazzi devono star vicino a persone che trasmettano valori positivi".



JUVE SEMPRE FAVORITA - "Questo è un campionato talmente competitivo e bello e spero si mantenga così. Credo che la Juve sia ancora la favorita ma ci sono tante squadre che sognano di mantenere viva la lotta. Ci sono i presupposti, vedo tante squadre attrezzate e speriamo sia così avvincente fino alla fine perché il pubblico sarebbe contento".



SU GABIGOL - "Gabigol? Meritava questa opportunità dopo tanto tempo che non giocava non era semplice. Abbiamo molta fiducia, sono giocatori giovani su cui bisogna lavorare e dar loro il tempo per abituarsi al campionato italiano.



GAGLIARDINI E I GIOVANI ITALIANI - "Gagliardini? Siamo contentissimi per le sue due partite, non è solo il presente ma rappresenta il futuro della nostra società. Bisogna ringraziare anche l'Atalanta che ha fatto un ottimo lavoro con il settore giovanile e continua a farlo. Puntiamo tantissimo su molti giocatori italiani che possono essere il futuro del paese".



SUNING COME MORATTI - "Suning come la gestione Moratti? Suning ha grandi ambizioni ed è molto importante, rispettano tantissimo la storia dell'Inter. Questo è un punto di partenza che ci può dare fiducia per un futuro promettente".