Eterno come Francesco Totti, bandiera per i tifosi e non solo della sua squadra. Javier Zanetti ha trascorso una giornata a Napoli, dove ha avuto modo di parlare della festa all'Olimpico per l'addio alla Roma di Francesco Totti “Per tutti quelli che amano il calcio è stata una grande emozione”. Lo ha detto Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, a Napoli per ricevere il premio "Football Leader" nel corso dell'anteprima della manifestazione calcistica che si svolgerà in riva al Golfo dal 5 al 7 giugno. “Capisco - ha aggiunto Zanetti - l'emozione di Francesco perché l'ho vissuta tre anni fa, ti passano davanti tanti momenti e vorresti abbracciare uno a uno ogni tifoso. Totti ha dato tutto per la Roma e gli auguro il meglio in questa nuova fase che inizierà”. Zanetti si è soffermato anche sul campionato: “È giusto, perché sono le squadre che hanno giocato meglio. Il Napoli mi è piaciuto. Il modo di giocare del Napoli è sotto gli occhi di tutti. Faccio i complimenti alla squadra e a Sarri, hanno fatto vedere un gran gioco di squadra”.



Zanetti ha ricevuto dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, lo stendardo della città. "Per la simpatia e il rispetto che i napoletani hanno per Zanetti, come calciatore, campione ed esempio di sportività, ma soprattutto come uomo", ha detto il sindaco di Napoli. "Sono felice - ha detto Zanetti - ho indossato un'altra maglia ma vengo accolto sempre con affetto e simpatia. Credo perché i tifosi di altre squadre mi apprezzano soprattutto come persona prima che come calciatore".