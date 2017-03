Il vice-presidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato in Argentina del rimpianto nerazzurro in merito all'attaccante della Juventus, Paulo Dybala: "Ho conosciuto Dybala quando aveva 16 anni e giocava nell’Instituto de Cordoba. Già da allora si capivano le sue qualità e che era destinato a una grande carriera. Ora lo sta dimostrando e tutti lo vedono. Quando era al Palermo siamo stati molto vicini a prelevarlo, ma alla fine non ci siamo riusciti. Ora gioca nella squadra che è la nostra rivale ma non smettiamo mai di ammirarlo. Anche quello che fa con la nazionale è bellissimo, speriamo possa continuare così perché ci dia tante soddisfazioni".