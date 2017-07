Brutta disavventura per Duvan Zapata. Il calciatore, che si trova a Castelvolturno mentre la sua famiglia è in Colombia, ha denunciato ieri un furto nella sua dimora ad Udine. I ladri hanno portato via una cassaforte che, fortunatamente per Duvan, conteneva solo documenti personali. Rubati anche i mazzi di chiave di due auto, una Mercedes CLK e una Mini Cooper che però erano custodite a casa di amici. Lo si aspprende da gonfialarete.com.