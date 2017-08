La Sampdoria ha deciso: è Duvan Zapata il nome perfetto per rinforzare l'attacco blucerchiato in caso di partenza di Patrik Schick. E la dirigenza di Corte Lambruschini ha intensificato i contatti per l'attaccante colombiano negli ultimi giorni. Fondamentale in questo senso è stato il summit che si è tenuto ieri a Milano.



Il pranzo di lavoro ha visto come protagonisti Pradè, Osti e Pecini per la Samp, che hanno incontrato i due agenti del centravanti classe 1991. Le parti hanno anche già trovato l'intesa, sulla base di un contratto quinquennale da 1,3 milioni netti a stagione più bonus. Secondo Il Secolo XIX i procuratori di Zapata avrebbero ribadito un concetto piuttosto importante: la Samp è la prima scelta, e non il Torino che seguiva l'attaccante del Napoli per sostituire Belotti.



TRATTATIVA - Ora per la Samp è tempo di trovare l'accordo con il Napoli, che vuole monetizzare dalla cessione del giocatore prestato nelle scorse due stagioni all'Udinese. Inizialmente la dirigenza azzurra chiedeva 25 milioni per la punta, poi le richieste di De Laurentiis sono scese a 20 milioni. L'offerta presentata dalla Samp è di 14 milioni, ma il Doria potrebbe salire sino a 15 milioni e eventuali bonus. Prima però bisogna piazzare Schick. Lo stesso Napoli aveva chiesto informazioni, ma al momento la corsa al ceco sembra ristretta a Roma e Inter.