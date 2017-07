Come si legge su Tuttosport, il Napoli avrebbe calato le pretese per cedere Duvan Zapata al Torino: "Cairo e Petrachi hanno promesso a Mihajlovic e ai tifosi di rinforzare anche gli altri reparti. Niang del Milan e Zapata del Napoli sono i grandi obiettivi per l’attacco. Il Napoli ha calato la sua richiesta: da 30 è passato a 25. E magari potrebbe scendere ancora. Il Toro, dal canto suo, è sempre fermo a 15. Però al momento non ci sono tantissime squadre interessate all’ex Udinese (che preme per andarsene) e alla fine De Laurentiis potrebbe ammorbidire la sua intransigenza"