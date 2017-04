Cristian Zapata, difensore del Milan, ha parlato in mixed zone dopo il derby contro l'Inter, deciso da un suo gol al novantasettesimo minuto. “Era una partita fisica, complicata, però abbiamo una squadra che ha lottato fino alla fine per il pareggio. Questo è il metodo corretto per finalmente tornare in Europa. Siamo contenti, questo era un derby contro un avversario diretto, rimanere sopra di loro è molto positivo. Il presidente è molto contento, ci godiamo questo risultato e poi pensiamo a Empoli.Abbiamo iniziato molto bene, abbiamo avuto le occasioni ma non siamo riusciti ad andare in vantaggio. Per noi è stato molto difficile, nel secondo tempo ci siamo rialzati. Un’emozione immensa, non sapevo cosa fare”.