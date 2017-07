Il Torino spinge per Duvan Zapata: il colombiano è il nome in cima alla preferenze di Sinisa Mihajlovic. Come riferisce TuttoSport, l'idea del tecnico è quella di affiancarlo ad Andrea Belotti col modulo che passerebbe al 4-3-1-2. L'attaccante sta spingendo con il Napoli, da parte sua, sta spingendo per trasferirsi in granata dove è pronto un contratto quinquennale. La società è pronto a cederlo, infatti ieri non era nemmeno presente in panchina nell'amichevole contro la Bassa Anaunia, ma il club azzurro vuole 25 milioni mentre la società del presidente Cairo si è spinta fino a 15 più bonus.