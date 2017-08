La redazione di Sky Sport aggiorna la trattativa tra la Sampdoria ed il Napoli per Zapata: "Incontro a Milano tra Napoli e Sampdoria. Il Napoli chiede 25 milioni di euro per Zapata, ma la Samp è ferma a 15 più bonus. C'è la volontà di chiudere la trattativa. In quest'incontro si parlerà anche di Strinic, chiuso da Ghoulam, e anche Lorenzo Tonelli che non ha giocato come si aspettava. Oltre ad Andersen la Samp cerca un difensore esperto e Tonelli è un desiderio di Giampaolo".