Vittoria di prestigio per la Colombia in Francia. La squadra di Pekerman ha battuto 2 a 3 in rimonta Mbappè e compagni allo Stade de France de Saint-Denis. Nel successo dei Cafeteros c'è anche un pezzettino di Sampdoria: oltre al gol dell'indimenticato ex Muriel, in campo al 67' è entrato anche Duvan Zapata. Il centravanti blucerchiato ha sostituito il 'collega' falcao, disputando poco meno di 30 convincenti minuti.



Zapata nel post partita a affidato a Minuto30.com le sue sensazioni: "Sono molto contento della vittoria ottenuta dalla squadra, perché ha saputo vincere in parte soffrendo e questo è molto importante" ha detto l'attaccante doriano. "Tutti abbiamo sensazioni positive. Non abbassiamo mai la testa e non smettiamo di provarci. Abbiamo cercato di rimontare e ci siamo riusciti. Speriamo di fare una bella partita martedì e che la squadra possa continuare a dimostrare quello di cui è capace, abbiamo ancora margini di crescita".



Le ultime uscite della Sampdoria non sono state certo all'altezza degli altri match stagionali, ma Zapata considera comunque positivo il suo momento: "Nonostante gli ultimi risultati della Sampdoria, credo di essere in un buon momento" conferma il colombiano, come riporta Sampnews24.com. "Voglio continuare così, aiutando la squadra a crescere anche per poter partecipare alla Coppa del Mondo in Russia. Ogni volta che vengo convocato cerco di sfruttare ogni minuto che ho a disposizione. Se gioco fin dall’inizio, bene, se devo aspettare, sto attento a fare la mia parte".