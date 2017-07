Proseguono le trattative per portare Duvan Zapata dal Napoli al Torino, ma c’è da segnalare qualche novità. Come scrive l’edizione odierna di Tuttosport, la distanza tra le parti resta notevole: il Napoli chiede 20 milioni, i granata sono arrivati ad offrire 15 più 3 di bonus. Da segnalare come nella corsa al classe ’91 si è inserita anche la Fiorentina, che rischia di perdere anche Kalinic in questa sessione di mercato.