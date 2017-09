"Zappacosta chi?". I tifosi del Chelsea avevano accolto così l'ultimo acquisto di Conte. Non all'altezza delle aspettative, bollato dai più burloni su Wikipedia come un 'panic-buy': un 'acquisto di emergenza' da 25 milioni di euro più bonus per paura di non poter trovare nulla di meglio dopo il fallimento delle operazioni Alex Sandro e Mendy. Sono passate meno di due settimane e Stamford Bridge ha già cambiato idea: è bastata una partita a Davide Zappacosta ribaltare la situazione, un gol per diventare un vero e proprio beniamino per i tifosi Blues. E che gol.



ESORDIO DA RECORD - Prima da titolare per l'ex Torino con la maglia del Chelsea ed esordio assoluto in Champions League contro il Qarabag, non poteva andare meglio perché dopo mezz'ora arriva anche la prima rete: Zappacosta raccoglie palla sulla propria trequarti e galoppa, semina due avversari e scarica un violento destro (un tiro-cross, per ammissione dello stesso terzino a Conte più fortunoso che cercato) alle spalle del portiere avversario per il momentaneo 2-0 (la partita finisce poi 6-0 per i Blues). Un gol meraviglioso al termine di un impressionante coast-to-coast, anzi, uno Zappacoast-to-coast che è già diventato virale sui social. Gioia sfrenata, come quella di Conte in panchina, e abbraccio di tifosi, ma è anche storia che viene scritta: con la rete al Qarabag infatti Zappacosta diventa il centesimo italiano a segnare un gol in Champions League. La festa è completa, alla faccia di chi lo definiva un acquisto di emergenza.



