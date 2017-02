Contro la Roma nemmeno Davide Zappacosta, uno dei migliori giocatori del Torino di questa stagione, è riuscito a conquistare la sufficienza in pagella, nonostante l'assist per il gol di Maxi Lopez. Il terzino granata all'Olimpico era tra l'altro tra gli osservati speciali dei dirigenti giallorossi in vista della prossima stagione.

Sull'argomento calciomercato, rispondendo alle domande dei giornalista a fine partite, il difensore granata non si è voluto però sbilanciare. "​Io rinforzo per la Roma? Non so nulla, ora voglio solo concentrarmi su questa stagione con il Toro, poi il futuro si vedrà”.