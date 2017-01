Da poche ore, Mauro Zarate è ufficialmente un nuovo giocatore del Watford. L'ex attaccante della Fiorentina si è presentato così ai suoi nuovi tifosi: "E’ una nuova sfida per me – ha detto l’argentino ceduto a titolo definitivo – Ho parlato a lungo con il manager (Walter Mazzarri ndr) e sono qui per aiutare la squadra a fare punti e fare bene. Lo conosco perché abbiamo giocato molte volte contro e ho vinto una coppa contro di lui (ride ripensando a Lazio-Sampdoria finale di Coppa Italia del 2009 ndr). Sono ritornato in Inghilterra perché penso che qui si giochi il miglior calcio nel mondo in questo momento e per essere un giocatore importante in Premier League. Il club ha grandi ambizioni, dobbiamo lavorare sodo per arrivare in una buona posizione".