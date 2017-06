Franco Zavaglia, noto procuratore, a Lady Radio parla così dei casi più spinosi di casa Fiorentina: 'E’ un anno che si parla del rinnovo di Bernardeschi, evidentemente il ragazzo vuole cambiare squadra. La Fiorentina gli ha offerto un contratto importante e dovrebbe essere un motivo di vanto per Bernardeschi riceve un’attenzione del genere. Borja Valero? Se l’Inter gli offre un contratto più ricco ci va, come succede con Biglia e la Lazio con il Milan pronto a portarlo via. Quando un giocatore vuole andare via si lascia andare e con ciò che si incassa si andrà a sostituire chi è andato via'.