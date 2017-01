Simone Zaza è sempre alla ricerca di una nuova sistemazione dopo l'addio anticipato al West Ham. L'attaccante lucano è un obiettivo del Valencia e il suo trasferimento in Spagna sembra a un passo dopo che Juve e club hanno trovato un accordo economico. Come si legge su ilbianconero.com, però, l'addio di Prandelli starebbe scoraggiando l'arrivo di Zaza al Mestalla. Il giocatore dà la priorità ad un ritorno in Italia anche se al momento solo la Fiorentina (che prima deve però vendere Kalinic in Cina) può considerarsi una seria contendente per l'attaccante ex Sassuolo.