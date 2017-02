A cuore aperto. Simone Zaza si confessa in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Parla di mercato e di Nazionale: "Una volta capito che sarei dovuto andar via dalla Juve ho deciso di provare l’avventura all’estero e il West Ham era una delle squadre che più mi voleva. Rapidamente però non mi sono trovato bene sotto tanti aspetti: ambientale, culturale, allenamento, alimentazione. Non sto facendo la vittima, so benissimo che di mestiere faccio il calciatore e che guadagno tanto. Cerco solo di spiegare le cause di questo fallimento. Sapevo che avrei trovato delle difficoltà ma non pensavo potessero essere così tante. E non biasimo nessuno: il 99% della colpa è mia perché non sono riuscito ad adattarmi. Ero sicuro di farcela e invece probabilmente sono così attaccato alle mie abitudini, alle mie cose, ai miei punti di riferimento che mi sono perso e non ce l’ho fatta a ritrovarmi. Già in ottobre inizio a ricevere chiamate da varie squadre. E dico a tutti di no perché voglio far bene a Londra. Fino a quando il West Ham dà la notizia che non mi avrebbe riscattato. Lì ho iniziato ad ascoltare le offerte".



VALENCIA - "Visto ciò che stavo vivendo in Inghilterra avevo paura a cambiare ancora Paese, preferivo tornare in Italia, ma era molto complicato. Il Valencia è sempre stata la squadra che più mi voleva, e poi c’era Prandelli. Ho mostrato interesse e ho preso tempo. Volevo sapere come si vive qui. Tra gli altri ho sentito Nicola Sansone, che vive qui. Tutti mi hanno detto che è un posto meraviglioso. Ed è vero. È simile all’Italia. E poi a me dai mare e sole e mi fai felice, non ho bisogno d’altro. Improvvisamente, ecco che se ne vanno sia Prandelli che il d.s.: penso che la cosa sia finita. E invece si sono rifatti vivi".



EUROPEO - "Un problema che mi ha traumatizzato non poco. Se stiamo a pensarci altri 5 minuti m’innervosisco. Dopo l’Europeo sono stato proprio male: quest’estate ho perso tanto peso. La cosa che mi ha fatto più danno non sono stati i video, la Zaza Dance. Ora ci rido su. Giusto oggi con Mario Suarez ci prendevamo in giro, lui per il mio rigore e io per un gol a porta vuota che ha sbagliato 2 anni fa. A farmi soffrire è stata l’immagine sbagliata che si è fatta di me la gente, come se fossi superficiale o presuntuoso".



SPAGNA-ITALIA A SETTEMBRE - "Lo so ma non ci penso. Perché dipende solo da me: se faccio gol, se gioco bene vado in Nazionale, altrimenti no. Quest’autunno quando non stavo giocando bene il mister è stato eccezionale: mi ha chiamato per darmi fiducia. Prima non ero Messi o Ronaldo però ora non sono un brocco: devo solo tornare a fare ciò che so fare"