Simone Zaza è l'uomo mercato per eccellenza. Come ricorda l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport l'attaccante lucano ha già vestito otto maglie in carriera, la prossima (Genoa, Fiorentina e Milan in lizza) sarà la nona.



GIRO D'AFFARI - I trasferimenti di Zaza hanno già generato un giro d'affari da 36,5 milioni che avrebbero potuto essere venti in più se il West Ham non avesse cambiato idea sul diritto di riscatto a fine stagione. L'attaccante lucano non è mai rimasto nello stesso club per più di due anni. Il suo 'matrimonio' più lungo è stato quello con il Sassuolo, durato appunto due stagioni. In tutti gli altri casi è rimasto al club per soltanto un anno, escluso il West Ham dove la sua permanenza si è limitata a metà stagione.