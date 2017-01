Sembrava una cessione stregata: dopo le indecisioni palesate in questi giorni, infatti, Simone Zaza ha anche perso l'aereo che avrebbe dovuto portarlo ieri sera a Valencia. L'ex attaccante bianconero, tuttavia, è in viaggio quest'oggi verso Madrid, sede in cui svolgerà le consuete visite mediche e, una volta superate, incontrerà la dirigenza valenciana per apporre la firma sul contratto che lo legherà fino al termine della stagione all'ex squadra allenata da Cesare Prandelli. Alla Juventus, nel frattempo, arrivano 2 milioni per il prestito oneroso: saranno però 16 al momento del riscatto a fine anno, che scatterà nel caso in cui l'attaccante lucano raggiungesse le dieci presenze e il Valencia ottenesse la salvezza. Dopo di che, Zaza si legherebbe a lungo tempo con il club spagnolo, firmando un contratto di 4 anni a due milioni di euro a stagione più eventuali bonus.