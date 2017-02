294 giorni dopo la sua ultima rete, Simone Zaza riscopre il piacere di fare centro, per la prima volta con la maglia del Valencia. Era lo scorso 1° maggio e il bomber lucano segnò contro il Carpi quello che sarebbe stato il suo ultimo gol con la maglia della Juventus, prima del trasferimento avaro di soddisfazioni al West Ham. Poca fiducia da parte di Bilic, l'obbligo del riscatto che ha rappresentato un ulteriore ostacolo al suo adattamento e così a dicembre, nonostante il repentino addio di Prandelli, l'occasione Valencia per rilanciarsi a livello personale e provare a risollevare una squadra invischiata nella lotta per non retrocedere.



Titolare per la seconda volta dal suo arrivo con la formazione spagnola, Zaza si è sbloccato nel match casalingo con l'Athletic Bilbao, interrompendo un digiuno che durava da oltre 9 mesi e diventando il quinto calciatore italiano ad andare a bersaglio col Valencia dopo Moretti, Di Vaio, Fiore e Corradi. Dopo tante sofferenze, figlie anche di un estate condizionata dall'errore dal dischetto con la Germania nell'ultimo Europeo, Zaza ha dato finalmente un impulso alla sua stagione e, dopo aver raggiunto la quinta presenza col suo nuovo club, a sorridere è anche la Juventus che, dopo i 2 milioni incassati dal prestito oneroso, ne riceverebbe altri 16 (più 2 eventuali di bonus) al decimo gettone.