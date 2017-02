L’ex attaccante della Juventus ha rilasciato un’intervista a Sky Sport 24 parlando della sfida al vertice tra Juventus e Inter di domenica prossima indicando la Juve come favorita per il match dello Stadium: "La Juve in Italia è ancora un gradino sopra alle altre squadre. L’Inter viene da un periodo positivo, con sette vittorie consecutive. Sono certo che sarà una bella partita, come sempre quando si sfidano queste due squadre. Sulla carta è favorita la Juve, ma non è detto vinca anche se, per me, il campionato lo vincerà ancora la Juventus.”