Era solamente un passo formale, ma oggi è arrivata la conferma da parte di Bilic che Simone Zaza lascerà il West Ham a gennaio. Proprio lui, che ha fortemente voluto l’attaccante lucano a Londra la scorsa estate, scarica definitivamente Zaza alla vigilia del match degli Hammers contro lo Swansea.



Come riporta Sky Sports Uk Bilic ha confermato che Zaza non sarà della partita “per non fargli raggiungere la 14° presenza con il club”, che farebbe scattare l’opzione a favore degli Hammers. Per lo stesso motivo Zaza non è sceso in campo nelle ultime uscite del West Ham. L’attaccante ex Sassuolo farà ritorno alla Juventus prima di un nuovo trasferimento, molto probabilmente al Valencia di Cesare Prandelli.