Simone Zaza è un duro con le "palle", per citare le parole della sua fidanzata Chiara Biasi, e questa sera lo ha dimostrato: dopo l'esclusione patita nel derby contro il Levante, che aveva provocato nervosismo e polemiche nell'ambiente di Valencia e non solo, oggi l'attaccante lucano ex Juventus è tornato da titolare al Mestalla, nella partita casalinga vinta per 5-0 contro il Malaga, e ha realizzato una tripletta da record.



SOLO VILLA HA FATTO MEGLIO - Si tratta infatti delle tre reti realizzate nel minor tempo (8 minuti) dal 2006, quando l'attaccante spagnolo del Barcellona David Villa realizzò una tripletta in 5 minuti contro l'Athletic Bilbao; un bel modo per rispondere alle voci che lo volevano già in rotta con l'ambiente e già lontano dai Murcielagos, con la testa e con il cuore.



LA RABBIA POSITIVA E LA SERIE A- La sua rabbia positiva invece, come definita dal tecnico del Valencia Marcelino, gli è servita per essere l'indiscusso protagonista della partita di oggi. Ma le nubi sul suo futuro non si diradano totalmente. A gennaio infatti l'ex Juventus potrebbe tornare in Serie A con Sassuolo, Genoa, Atalanta e Torino che sono pronte a lottare per riportarlo in Italia, sfruttando la sua voglia di casa. Certo, le tre perle di oggi scacciano le nubi: per ora...