Il Valencia di Cesare Prandelli non molla Simone Zaza che lascerà il West Ham appena i tempi tecnici e burocratici lo permetteranno. A gennaio il lucano sarà di nuovo a disposizione di Max Allegri ma, probabilmente, soltanto per pochi giorni dato il pressing del club spagnolo.



LE CONDIZIONI – Secondo rumours provenienti dalla Spagna, però, la situazione di Zaza è ancora in stand-by. La Juventus vuole cedere l’attaccante alle stesse condizioni trattate con il West Ham. Tradotto: prestito con diritto di riscatto a 15-20 milioni (il West Ham aveva il riscatto a 20, ma ha anche già pagato cinque milioni per il prestito). La posizione del Valencia invece non si smuove, almeno per ora. Gli spagnoli offrono un prestito con diritto di riscatto ai 10-12 milioni. Le parti si parleranno di nuovo nei prossimi giorni con la certezza che sia Juve che Valencia vogliono che l’affare si faccia.