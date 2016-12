Bilic svela i piani di mercato del West Ham. L'allenatore croato ha dichiarato: "Non sto più facendo giocare Zaza per non farlo arrivare a 14 presenze e doverlo riscattare. Troveremo una soluzione buona per tutti. Al suo posto arriverà un altro attaccante. Potremmo riprovarci con Bacca, anche se ultimamente non sta giocando con continuità".



Secondo la Gazzetta dello Sport, Zaza tornerà alla Juventus, che poi lo girerà altrove: lo cerca il Valencia di Prandelli. Per quanto riguarda il bomber colombiano, Bacca viene considerato incedibile sia da Galliani, sia dai cinesi. Come si legge sul Corriere dello Sport, per autofinanziarsi sul mercato di gennaio, il Milan spera nelle cessioni di qualche elemento in esubero tra Luiz Adriano, Honda, Zapata, Rodrigo Ely e Sosa. Per poi dare l'assalto al centrocampista croato Badelj della Fiorentina e a un difensore centrale, due obiettivi che Montella aveva già esplicitamente richiesto in estate.