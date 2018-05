Il giocatore della Fiorentina, in prestito al Rosenborg, Rafik Zekhnini, ha rilasciato un'intervista a FirenzeViola.it: "Contento del ritorno in patria? Sì, lo sono moltissimo. La Norvegia è una bellissima nazione, il mio Paese. Conosco tante persone e qui conservo tanti amici, oltre alla mia famiglia, della quale ho sentito in questi mesi la mancanza e che adesso ritrovo più vicina. È stata una decisione presa di comune accordo con il mio agente e la Fiorentina. Pensiamo che sia stata la soluzione migliore per permettermi di crescere e di giocare. Firenze? Non devo certo rimproverare la Fiorentina in questi mesi, anche se è sotto gli occhi di tutti che ho avuto poco spazio. A Firenze, in allenamento, ho comunque avuto la possibilità di crescere e di diventare un giocatore migliore, per questo posso solo ringraziare tutti i miei compagni di squadra e gli allenatori del club. Giocare contro l’Inter alla prima è stato un sogno che è diventato realtà: conservo ancora con gioia quel momento. Pioli ha detto che ho avuto problemi con la lingua? È vero, l’italiano è una lingua molto difficile. Ma ho sempre dato il massimo per impararlo e saperlo parlare. Continuerò a farlo anche in questi mesi".