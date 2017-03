Zdenek Zeman è pronto a tagliare il traguardo delle 1000 panchine. L'allenatore boemo del Pescara ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo di campionato a Genova contro la Sampdoria: "Non le ho contate, per me quella che viene è sempre la prima. Ci siamo preparati bene, spero che i ragazzi giochino meglio rispetto alla gara con il Chievo, specialmente in attacco bisogna fare di più. Non anticipo nulla sulla formazione, ma qualcosa potrei cambiare. In campionato non ha giocato sempre con la stessa intensità, però ha ottenuto buoni risultati battendo ad esempio la Roma e il Napoli".



"Giampaolo? Per me è molto bravo, riesce sempre a dare una precisa identità alle sue squadre. Quest'anno ha il problema Muriel. Il colombiano è fortissimo, ma non è facile dargli una precisa collocazione tattica. Alessandro Moggi mi ha criticato per essere tornato a Pescara? La famiglia Moggi non può insegnarmi niente".