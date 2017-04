L'allenatore del Pescara, Zdenek Zeman ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con i campioni d'Italia: "Non sono nemico della Juventus, ma di quelli che imbrogliano e le carte in procura parlano chiaro. La squadra attuale è una delle migliori del mondo e ha le carte in regola per vincere la Champions League. L'organizzazione del club è un esempio per tutte le altre società, anche se nessuno in Italia potrà mai avere le stesse possibilità economiche dei bianconeri. Oggi in Italia solo la Juve può comprare giocatori da 100 milioni e i campioni fanno la differenza. Allegri è bravo, sfrutta il potenziale che ha a disposizione e ha dimostrato grandi capacità di gestione del gruppo".



PESCARA - "Lotteremo fino a quando ci sarà la speranza. Mi auguro di fare come il Crotone, anche se le prossime due partite (Juve e poi Roma) saranno difficili".

Benali ko a causa dell'influenza, non è stato nemmeno convocato: al suo posto giocherà uno tra Muric e Kastanos. In difesa Coda sostituisce lo squalificato Bovo. Assenti per infortunio Vitturini, Pepe, Stendardo e Gilardino.