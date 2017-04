Polemico con non mai, Zdenek Zeman nella sua intervista concessa questa mattina al Corriere dello Sport, è tornato a parlare della sua seconda esperienza sulla panchina della Roma lanciando accuse pesanti sugli arbitraggi e sul sistema calcio.



SISTEMA CONTRO DI ME - "Fate finta di non sapere, ma io sono stato mandato via anche se avevo un altro anno di contratto perché con me il sistema ci avrebbe impedito di vincere. Sensi quando decise di investire, capì che con me non poteva vincere, ha cambiato e accettai quella decisione".



ERRORI CALCOLATI - "Nel mio secondo campionato ci sono mancati 23 punti per errori arbitrali. Quelli erano errori calcolati. Ma questa è una storia conosciuta, sono usciti i libri neri, basta andare a rileggerli…".