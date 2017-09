Zdenek Zeman, abituato ad essere controcorrente, ha voluto dire la sua sullo strumento del VAR, presente da quest'anno in Serie A. In occasione dell'incontro tra arbitri e società di Serie B, il tecnico del Pescara ha affermato come "non trovo per niente positiva l'introduzione di questo strumento. Il calcio è uno sport in cui si può sbagliare, tanto i giocatori quanto gli allenatori. Sbagliare è umano, quindi lecito". Un commento negativo su un'introduzione che per ora riguarda solo la massima serie italiana, obiettivo lontano per il club abruzzese, 11° in serie B, a 8 punti dalle capoliste Perugia e Frosinone.