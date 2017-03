Il tecnico del Pescara Zdenek Zeman ha rilasciato una lunga intervista a Premium Sport.



1000° PANCHINA - "Emozionato? No, mi sembra di aver iniziato ieri con le panchine tra i professionisti e poi ne avrò fatte altre 500 tra dilettanti e settore giovanile. La prima fu a Licata ma non ricordo il risultato. L'esperienza più bella da allenatore? Io mi sono trovato bene ovunque sia stato. A Licata è stata un'esperienza molto sentita e molto bella perché avevo tutti i ragazzi della Primavera e siamo riusciti a vincere il campionato di C2. Poi ho continuato con il Foggia ma anche a Messina mi sono trovato bene. Poi Roma, Lazio e anche Napoli che sono tre grandi squadre e dove abbiamo giocato per traguardi importanti.



RIMPIANTI - "No, forse potevo andare prima all'estero, c'erano degli interessamenti dalla Spagna per me ma ero impegnato e non si è concretizzato niente".



IL GIOCATORE PIU' IMPORTANTE CHE HA ALLENATO - "La risposta è facile, il giocatore più importante che ho allenato è Totti. Anche se ne ho allenati tanti bravi, come Cafu e Aldair che sono stati campioni del Mondo. Un giocatore che mi sarebbe piaciuto allenare? Alla Roma avremmo potuto prendere Shevchenko e non l'abbiamo preso. Peccato perché era un giocatore che avrebbe potuto farci fare la differenza".



COSA E' CAMBIATO NEL CALCIO - "Cosa è cambiato nel calcio rispetto a quando ho iniziato? Per me il calcio è sempre meno calcio e sempre più business. Tutte le società si orientano su dove poter fare soldi invece che pensare ai risultati".



EREDE - "Vedo tanti ragazzi che fanno gli allenatori e cercano di seguirmi. Ma per me seguire senza capire è impossibile. Ogni allenatore deve avere la sua idea sul calcio e se va bene si va avanti".



CHI GIOCA IL MIGLIOR CALCIO - "Chi gioca il miglior calcio in questo momento? Penso che il miglior calcio lo giochino le squadre spagnole. Alle squadre inglesi manca qualcosa a livello tattico anche se in Inghilterra i giocatori danno tutto per 90 minuti".



PESCARA ULTIMA TAPPA - "Ora sono a Pescara e penso al Pescara, poi si vedrà. Poi dipende anche dai presidenti, tanti mi hanno scartato perché vecchio ma io spero di fare ancora qualcosa di positivo".



POLEMICHE SULLA JUVE - "Le polemiche per gli aiuti arbitrali alla Juve? Un aiutino c'è sempre per tutte le squadre. Gli arbitri magari giudicano in maniera diversa rispetto a quello che c'era. Ma come sbagliano i giocatori così sbagliano anche gli arbitri. Non credo che quest'anno la Juve abbia avuto più favori arbitrali ma sicuramente in Coppa Italia giudicare da rigore l'intervento di Reina è stato sbagliato".



MEGLIO IL FOGGIA DEI MIRACOLI O IL PESCARA 2011/12? - "Tutte e due hanno fatto bene. Col Foggia abbiamo vinto il campionato al secondo anno, col Pescara al primo. Quel Pescara fece 90 gol e io spero sempre che le mie squadre giochino per fare gol, quel dato quindi mi diede molta soddisfazione".