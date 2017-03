Quando parla, fa discutere. E anche questa volta le parole di Zdenek Zeman lasciano il segno. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore del Pescara, che è stato ospite di Rai Sport: "Totti non gioca? Non è gestito bene, perché secondo me ne ha ancora. Inter e Milan? Sono stato vicino a queste squadre. E anche alla Juve, molto prima. Erano altri tempi e c'erano altri dirigenti".



SU MOGGI - "Quale panchina mi manca? Ne ho fatte già tante, ce ne sono state tante belle con Foggia, Roma e Pescara. Speriamo di fare qui le cose come erano prime. Moggi mi ha definito un moralista incoerente? Ha ragione sul moralista, che non sono coerente non è vero, è difficile prendere lezioni dalla famiglia Moggi".