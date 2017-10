Tra gli spettatori d'eccezione che ieri sera hanno assistito dalle tribune del Ferraris alla sfida tra Genoa e Napoli c'era anche Walter Zenga.



L'ex Uomo Ragno, attualmente domiciliato a Dubai, ha spiegato ai nostri microfoni la sua presenza in Italia: "Ho approfittato del turno infrasettimanale del campionato per seguire dal vivo un po' di gare della Serie A. L'altra sera ero a San Siro per Inter-Samp e sabato ci tornerò per Milan-Juve. Per un allenatore è sempre importante seguire una partita dal vivo e non solo in televisione".



A proposito di Inter, Zenga crede che i nerazzurri possano vincere il tricolore nonostante le parole di Spalletti che tende a minimizzare l'eventualità? "A noi allenatori non bisogna mai prenderci troppo sul serio. Se parli di scudetto a Napoli poi Sarri ti dice che non va bene, idem per Spalletti se lo fai con l'Inter. Gli unici che dicono che vogliono vincere ancora sono quelli della Juve che infatti è sempre là in alto. Tutte e tre possono farcela. Però devo dire che contro la Sampdoria l'Inter che ho visto ha giocato per almeno un'ora da grandissima squadra".



Come ha visto la Sampdoria, altra sua ex squadra? "All'inizio ha patito l'Inter, ma poi nell'ultima mezzora è uscita fuori una bella Samp. Giampaolo sta facendo un grande lavoro a Genova e merita tutto il bene possibile".



Da vecchio interprete del ruolo, chi può essere il nuovo Zenga in Italia?: "Innanzitutto credo che ormai si debba parlare di erede di Buffon e non mio essendo questa la sua era. A me Perin è sempre piaciuto. Ultimamente l'ho anche seguito ed incontrato e quando ha avuto gli infortuni gli ho mandato dei messaggi. Sta facendo molto bene e sono contento per lui. Credo che con lui e Donnarumma il dopo Buffon sia in buone mani".



Ma se dovesse fare il nome di un giovane portiere italiano, chi consiglierebbe di seguire? "Io posso parlare per quelli che ho allenato personalmente ed in questo caso ti cito Brignoli, che ho avuto con me alla Sampdoria. Pur giocando poco mi diede subito l'impressione di essere un portiere che sa interpretare il ruolo in modo molto futuristico, giocando molto fuori dalla porta e con una grande personalità. Sono contento che adesso stia giocando con continuità a Benevento".