Walter Zenga ha rilasciato un'intervista a Sky Sport ed è tornato a parlare di Inter e del suo sogno, mai nascosto, di allenare i nerazzurri: ''Guardo tutte le partite che riesco a vedere; quando ero in Inghilterra non avevo molto tempo a disposizione ma sono sempre aggiornato. Ho guardato sia l'Inter che la Sampdoria; i nerazzurri per una questione di cuore, i blucerchiati per affetto. Che differenza c'è tra cuore ed affetto? Il cuore lo dai una persona sola. Non sono mai stato l'allenatore dell'Inter perché non c'è mai stata la possibilità di concretizzare la cosa. So che non avrò mai la possibilità di allenare i nerazzurri. Anche in futuro, so che non accadrà''.