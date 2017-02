L''ex portiere dell'Inter Walter Zenga ha commentato la direzione arbitrale di Rizzoli in occasione di Juve-Inter: "La squadra di Pioli ha perso ma la sensazione è che sia sulla strada giusta. Moratti ha detto che Rizzoli non è stato benevolo con l’Inter? Le parole di un presidente non si commentano mai ma si ascoltano. Non voglio entrare nel discorso, penso che si non ti danno un rigore così ti arrabbi, ma ti arrabbi anche se te lo fischiano contro: sono situazioni al limite. Non mi sono piaciute però le proteste finali della squadra: in questo l’Inter deve migliorare".