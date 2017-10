ZxZ. Alberto Zaccheroni, nuovo ct degli Emirati Arabi, saluta la Rai. Al suo posto, come spalla tecnica del telecronista Alberto Rimedio, torna Walter Zenga per le partite della Nazionale. Già a partire dallo spareggio mondiale con la Svezia.



DIRITTI TV - Per i diritti in chiaro di Russia 2018 sono in corsa Mediaset e la Rai, sempre più vicina all'acquisizione degli Europei 2020. La tv di stato informa che la Uefa e l'agenzia delegata Caa Eleven hanno comunicato l'ingresso della stessa Rai nella fase di negoziato esclusivo per l'acquisizione dei diritti multipiattaforma nel territorio italiano sugli eventi Uefa 2018/2022. I diritti riguarderanno l'esclusiva assoluta di tutti gli incontri della Nazionale Italiana di calcio per i prossimi due cicli di qualificazioni europee, della Nations League e delle amichevoli internazionali e l'esclusiva in chiaro delle migliori 27 partite dei Campionati Europei Uefa 2020. Tutti gli incontri della Nazionale Italiana, in caso di esito positivo dei negoziati, verranno trasmessi da Rai1.