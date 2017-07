Lo Zenit di Mancini è pronto ad abbracciare Emiliano Rigoni, esterno dell'Independiente. il giocatore, in passato accostato anche ad Atalanta e Fiorentina, sarà in Russia tra lunedì e martedì per firmare il contratto, come riporta Olè. L'operazione costerà allo Zenit circa 10 milioni.