A due giorni dalla presentazione ufficiale, Roberto Mancini ha iniziato - in Austria - la preparazione con lo Zenit San Pietroburgo. Ecco le sue parole a ftbl.ru: "Abbiamo grandi sostenitori, i migliori del mondo: questo sarà il motore che ci porterà alla vittoria. La Champions? Questo è il trofeo più importante del mondo, il problema per me è stato non avere mai avuto una squadra in grado di vincerla. Quando andai all'Inter, era nel momento in cui era in cattive condizioni. Poi hanno vinto senza di me, ma con la base che avevo costruito io. E credo che anche al Manchester City manchi qualcosa prima di vincerla".



"Presto noi avremo lo stadio nuovo, lo voglio vedere pieno al 100%, con 65mila spettatori a partita. Lo Zenit è una grande squadra e può ancora migliorare. Naturalmente faremo dei cambiamenti, molti giocatori sono a fine contratto: devo prendere coscienza della situazione prima di prendere delle decisioni".