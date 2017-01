Il Napoli prenota Alessio Zerbin. Il giovane esterno offensivo classe 1999 che si è messo in luce nei dilettanti del Gozzano è arrivato in città e sarà parcheggiato in prestito al Carpi. Il suo agente è Valcareggi, lo stesso di Giaccherini. Occasione per fare il punto sul futuro del centrocampista ex Juventus: "Vuole giocare di più e interessa alla Roma, ma non escludo che possa rimanere a Napoli".