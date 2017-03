Fantastic gifts from @javierzanetti and Luca Percassi. Starting to collect every little bit of the history. #wewillbeback Un post condiviso da Steven Zhang (@stevenzhang91) in data: 27 Mar 2017 alle ore 08:32 PDT

. Un processo che richiede tempo e grandi investimenti, entrambi elementi di cui può disporre il giovane figlio di Jindong, che sui social ha ricordato il trionfo della notte di Madrid. Un gesto inequivocabile, anche e soprattutto nei confronti dei tifosi, che hanno immediatamente abbracciato questo nuovo sogno.L'Inter crescerà nel nome della famiglia Zhang, sposando quelfortemente voluto da Suning. Ma la società nerazzurra ha fretta di riprendersi quel prestigio lasciato per strada negli ultimi anni e sa bene che per farlo dovrà obbligatoriamente aprire le porte di Appiano Gentile a. Ecco perché gli investimenti del prossimo anno seguiranno soprattutto questo filone, a prescindere dalla volontà di rendere più italiana la rosa a disposizione di Pioli. Per quello ci sarà tempo più avanti.Suningdi prospettiva già a partire da quest'anno, ma. Questo per non commettere errori già visti in passato, quando i nerazzurri hanno responsabilizzato eccessivamente giovani di talento, appesantendoli al punto da non lasciarli sbocciare con la dovuta calma. L'Inter seguedell'Atalanta, lo ha praticamente bloccato, ma si comporterà in stile Juventus lasciando ancora per un anno il ragazzo a Bergamo. Sarà probabilmente così anche per Patrik, che non è italiano, ma che rimarrà ancora a Genova per un altro anno. Tradotto in soldoni,, pronti ad essere responsabilizzati. Il progetto italiani è in piedi e procede a vele spiegate, ma è un programma di media-lunga durata, mentre. Verratti e Bernardeschi sono un discorso a parte, sono giovani e italiani, ma già pronti per il progetto nerazzurro: Zhang proverà a portarli a Milano.