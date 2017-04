. Torna a parlare il patron dell', arrivato in Italia per motivare la squadra nerazzurra in vista del big match di questa sera contro il Napoli. Direttamente dal centro sportivo di Appiano Gentile Zhang ha ribadito il pieno sostegno all'allenatore, come riporta il sito ufficiale del club: "Non ci facciamo distrarre dalle voci circolate all'esterno del club. Non esiste nessun fondamento di verità, perché la società sostiene al cento per cento il lavoro del nostro allenatore. La strategia di lungo termine si basa anche sulla costruzione di una società solida e di un'organizzazione infrastrutturale di livello mondiale, per rendere il club sempre più forte. Essere parte dell'Inter significa lottare e lavorare per vincere ogni partita. L'obiettivo nel medio-lungo termine rimane valorizzare il nostro club e, allo stesso tempo, i nostri giocatori".