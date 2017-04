Mr. Zhang non ci sta e striglia l'intera squadra del Jiangsu Suning per lo scarso impegno nel corso di questa stagione. Due punti nelle prime sei gare di campionato, questo il magro bottino raccolto dai cinesi, ma anche in Italia, per Zhang Jindong non va molto meglio, con l'Inter in piena crisi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il patron di Suning sia in arrivo a Milano, dove prenderà in pugno la situazione parlando di persona a Icardi e compagni.



IL DISCORSO DI ZHANG - "Per arrivare serve pazienza e tenacia. Lo sa bene Zhang Jindong, che in 27 anni ha trasformato una stanza in cui riparava aspirapolveri in un impero che fattura 50 miliardi di euro all’anno. Il boss di Suning e azionista di maggioranza dell’Inter sta però vivendo un mese infernale con le sue creature calcistiche. La banda Pioli ha messo insieme la miseria di due punti nelle ultime cinque partite. Ma la creatura asiatica se possibile ha fatto pure peggio. Malgrado neanche a Nanchino Zhang abbia lesinato gli investimenti, il Jiangsu langue sul fondo della Chinese League con due punti, ma in 6 gare. Dopo l’ultimo k.o., in casa col Guangzhou R&F, il grande capo ha parlato in prima persona alla squadra e alla dirigenza. «Non sono qui per un gioco, ma per fare il riassunto di questo difficile momento. Suning è una grande famiglia e ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. Dirigenza compresa. In campo e fuori bisogna dare tutto"».



IL BIS - "Detto che il discorso non ha ancora prodotto risultati - il Jiangsu ha perso anche ieri, ma un match inutile nella Champions asiatica in cui era già qualificato -, Mr. Zhang in fondo ha fatto le prove generali in vista della salita ad Appiano Gentile in cui dovrà strigliare anche i nerazzurri. Il boss infatti è atteso a Milano tra venerdì e sabato e prima di assistere al match col Napoli andrà insieme ad Erick Thohir - anche lui atteso a fine settimana, l’ultima volta fu a febbraio - nel ritiro della Pinetina per cercare di scuotere Icardi e compagni. Zhang era annunciato anche prima del derby, ma un impegno di lavoro gli aveva impedito di salire sul suo jet privato. A meno di sorprese dell’ultima ora, stavolta invece ci sarà. Nella speranza che la sua infernale primavera calcistica stia per svoltare".