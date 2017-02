Zico ha parlato a Sky Sport di Gabigol, attaccante brasiliano dell'Inter che ieri ha segnato il suo primo gol con la maglia nerazzurra: ''Gabigol è un giocatore che ha iniziato molto bene in Brasile e nel Santos, ha segnato spesso. Non è arrivato per caso in nazionale sia olimpica che principale. I brasiliani hanno molta fiducia in lui, ma non paragoniamolo a Ronaldo che quando è arrivato all’Inter era già pronto. Lui è uno di quei giocatori che deve giocare con continuità''.