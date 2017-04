Neymar sembra poter essere il favorito per il prossimo Pallone d'Oro, ma, secondo il fenomeno brasiliano Zico, dovrebbe essere già successo, come dice a Noite do Craques, programma del canale televisivo Esporte Interativo: "Credo che Neymar avrebbe già dovuto vincere il Pallone d'Oro, ha fatto abbastanza in carriera. In Nazionale ha fatto meglio di Messi in Argentina. L'ultimo di Cristiano Ronaldo è stato meritato, però avrebbe potuto vincerlo anche lui".