Sono passate 38 giornate di campionato da quando Zinedine Zidane si è seduto sulla panchina del Real Madrid. Un percorso iniziato il 05-01-2016 e terminato con la vittoria contro il Malaga di sabato sera, 38 partite in cui i blancos hanno collezionato 96 punti, circa 2.5 di media a partita. Così Zizou, è campione virtuale della Liga, conquistata segnando 118 gol, che hanno distanziato Barcellona e Atletico Madrid, rispettivamente di 9 e 17 lunghezze. In sostanza se il campionato spagnolo fosse cominciato in coincidenza con l'inizio della sua avventura sulla panchina madrilena il palmares del campione francese sarebbe ancor più ricco: Champions League, Mondiale per Club e, appunto, Liga.