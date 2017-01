Zinedine Zidane ha parlato della situazione di Alvaro Morata, accostato alla Juventus nelle scorse ore. Lo spagnolo aveva lasciato i bianconeri in estate per tornare al Real Madrid, squadra che lo aveva lanciato nel grande calcio, ma sta faticando ad imporsi con la maglia dei blancos. Al Real, infatti, è chiuso da Benzema, che gli viene spesso preferito per il ruolo di attaccante centrale; nonostante questo l'ex Juve ha messo a segno 5 reti in 12 presenze di campionato, partendo, però, per sei volte dalla panchina.



NON TORNA ALLA JUVE - Zidane, comunque, ha voluto porre fine a tutte le voci che volevano Morata pronto ad un clamoroso ritorno alla Juventus; stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, il francese ha ribadito che lo spagnolo è un elemento importante della rosa dei blancos e che non ci sono possibilità che torni a Torino: ''Morata alla Juventus? Non credo sia vero. Lo vedo felice qui, sta bene a Madrid; è soddisfatto perché sa di essere parte integrante del nostro progetto''.